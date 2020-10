Ein Raubüberfall auf offener Straße ereignete sich am Mittwoch Am Wellerfeldweg in Marl.

Ein Unbekannter versuchte am Mittwoch um kurz vor 6 Uhr einer 27-jährigen Marlerin die Handtasche zu rauben. Der Täter wollte seinem Opfer die Tasche wegreißen. Die Frau hielt fest und kam und stürzte dabei. Sie wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Er war etwa1,75 m groß, normale Statur, dunkel gekleidet und hatte seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden

(0800 2361 111).