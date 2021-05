Nachdem in Marl zu mehrmals ein- und aufgebrochen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Auf der Ringerottstraße wurde am Mittwochnachmittag, 26. Mai, gegen 16.45 Uhr ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt - er konnte allerdings flüchten. Als es an der Haustür eines Mehrfamilienhauses klingelte und der Bewohner öffnen wollte, hörte er verdächtige Geräusche aus seinem Hobbyraum. Er ging daraufhin zurück und sah, dass das Fenster bereits etwas offen stand und eine Person weglief. Der Tatverdächtige war vermutlich männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte eine sportliche Figur und trug dunkle Kleidung (Jogginganzug) mit Kapuze.

Spiegelreflexkamera und ein Laptop gestohlen

Auf der Hermann-Löns-Straße wurde zwischen Dienstag-, 25. und Mittwochmittag, 26. Mai, in ein

Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen eine Terrassentür des Reihenhauses auf und durchsuchten dann die Räume. Gestohlen wurde unter anderem eine Spiegelreflexkamera (Canon) und ein Laptop (Toshiba).

Autos augebrochen

Im Stadtteil Hüls sind mehrere Autos aufgebrochen worden. Aufgefallen sind die

Taten im Laufe des Mittwochs, 26. Mai. Die Taten selbst sind vermutlich in der Nacht von

Dienstag, 25. Mai auf Mittwoch passiert. Aus mindestens vier Autos wurden die Lenkräder

und Airbags ausgebaut und gestohlen. Auf der Ringerottstraße, Sibeliusstraße und

Weidenstraße waren BMW (1er, 4er und 5er BMW) betroffen, auf der Hochfeldstraße

ein VW Golf.

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel. 0800/2361 111 entgegen genommen.