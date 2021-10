Bildhauer Krebber spricht mit Künstlern über Keramik im Skulpturenmuseum Glaskasten Marl

Der Bildhauer Gereon Krebber lädt im Rahmen seiner Ausstellung „Gereon Krebber- Keramocringe“ Interessierte zu zwei Künstlergesprächen rund um das Thema Keramik ein. Das Spannungsfeld von Kunst und Keramik wird am 17. und 24. Oktober von der bildnerischtechnischen und der künstlerischen Seite betrachtet. Die Gespräche finden im Skulpturenmuseum Glaskasten jeweils um 15 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gilt die 3G-Regel.

Keramik als Material und Technik

Am Sonntag, 17. Oktober, geht es im Künstlergespräch „Tontechnik“ um Keramik als Material und Technik. Zusammen mit Gereon Krebber gibt Künstlerin Katrin König einen Einblick in die professionelle keramische Praxis und avancierte Techniken, um den Zuschauerinnen und Zuschauer dann Bau, Brand und Glasur einiger ausgewählter Arbeiten zu erläutern. Katrin König lehrt unter anderem am Europäischen Keramischen Werkzentrum EKWC in Holland und verfügt über eine enorme Bandbreite an Kenntnissen und Erfahrungen, vom eigenen Tongraben bis zur Programmierung eines High-Tech-Ofens.

Aktualität von Keramik in der Kunst

Die Aktualität von Keramik in der Kunst wird am Sonntag, 24. Oktober, im Gespräch „Tonart“, von Künstler Markus Karstieß und Gereon Krebber diskutiert. Lange Zeit als rein kunsthandwerklich verpönt, ist das Material Ton von vielen Kunstschaffenden neu entdeckt worden und in letzter Zeit wieder häufig zu sehen. Krebber und Karstieß reden über Material und Herstellung und über ihre fertigen Arbeiten, deren Herstellung und Wirkung. Markus Karstieß ist einer der profiliertesten Bildhauer, der vornehmlich mit Keramik und Glasur arbeitet. Er ist Professor am Institut für künstlerische Keramik und Glas (IKKG) in Höhr-Grenzhausen und beschäftigt sich in seiner eigenen Arbeit mit Figurbildungen und Raumsetzungen, die gezielt händische Spuren inszenieren und deren bildnerisches Potenzial nutzen.

Skulpturenmuseum Glaskasten

Die Künstlergespräche „Tontechnik“ und „Tonart“ finden jeweils um 15 Uhr im Skulpturenmuseum Glaskasten Marl statt und werden von Museumsdirektor Georg Elben moderiert. Es gelten die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) sowie die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Ausstellung „Gereon Krebber- Keramocringe“ ist noch bis zum 24. Oktober im Skulpturenmuseum Glaskasten Marl zu sehen. Weiterführende Informationen gibt’s online unter www.skulpturenmuseum-glaskasten-marl.de.