Die Kohlenlore von Schacht 3/7 findet am Heimatmuseum am Erzschacht in Marl Drewer ihr zu Hause.

Sie sollte erst nach Hamm gebracht werden, nachdem der Heimatverein davon erfahren hatte wurde mit vereinten Kräften dafür gekämpft, dass die Lore in Marl bleiben kann.

Hubert Schulte-Kemper übernahm den organisatorischen Part, die Erzschachtfreunde und Bauer Ovelhey den logistischen.

Jetzt fehlt nur noch ein passendes Gleisstück damit sie gut in Szene gesetzt werden kann.

Seit dem 11.01.2021 steht die Lore auf dem Gelände des Heimatvereins und zieht schon interessierte Zuschauer an.

Glück auf