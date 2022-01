In den vergangenen Jahren haben vier Herner Kunstorte – die vhs-GALERIE, die Künstlerzeche Unser Fritz 2/3, das Emschertal-Museum und die Flottmann-Hallen –gemeinsam Ausstellungen organisiert, die sich mit „Kunst in Herne“ auseinandersetzten und zeitgleich in den vier Ausstellungshäusern gezeigt.

Sichtbar bleiben heißt die neue Kooperationsausstellung mit 84 Künstler*innen, deren Werke in den letzten zwei Pandemiejahren entstanden sind.

Einige Künstler*innen haben direkt thematisch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie reagiert und in Fotografie, Skulptur, Zeichnungen, Malerei ihr Empfinden ausgedrückt. Andere Künstler*innen haben einfach die Zeit genutzt, um neue Materialien auszuprobieren, andere sind ihrem Stil treu geblieben.

Die Kurator*innen dieser Ausstellung haben aus den eingereichten Kunstwerken insgesamt 172 Arbeiten ausgewählt.

stille Eröffnung

Aufgrund der Corona-Lage wird die Eröffnung als „stille Eröffnung“ in allen vier Häusern veranstaltet und die Shuttle-Busse abgesagt. Das bedeutet leider auch auf eine zentrale Eröffnung in den Flottmann-Hallen.

Stattdessen werden die beteiligten Ausstellungsorte Künstlerzeche Unser Fritz 2/3, Städtische Galerie, Flottmann-Hallen und vhs-GALERIE am Eröffnungstag in der Zeit von 15-18 Uhr ihre Häuser öffnen und Besucher*innen mit gültigem 2G-Nachweis einladen die Ausstellungen selbstständig zu besuchen.

"Spuren 3"

Die Anmeldefrist für die Ausstellung "sichtbar bleiben - lokale Reflexionen auf die Corona-Pandemie", die an vier Herner Kunstorten vom 22.01.2022 bis 27.02.2022 präsentiert wird, ist beendet.

Weiterhin bewerben können sich Künstler*innen mit dem Wirkungsort Herne für die Ausstellung "Spuren 3" (11.02.-26.03.23) bis zum 31. August 2022 bewerben .