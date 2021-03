Bürgerinitiative Marl Hüls beteiligt sich am weltweiten Klimastreik.

Mit einer Radtour zur Mahnwache des Aktionsbündnis "Datteln 4 - Stoppen wir! am kommenden Freitag, solidarisiert sich die Bürgerinitiative Marl Hüls mit den Zielen der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future. Am Freitag, den 19. März 2021 protestieren wir gemeinsam mit Fridays For Future und Klimaschützer:innen auf der ganzen Welt für gerechten Klimaschutz und eine Zukunft ohne Klimakrise. Natürlich Corona-konform. Die Entscheidungsträger:innen müssen JETZT handeln! Debatten über 2050 bringen uns nicht weiter!

"Wir radeln bei jedem Wetter, eine Polizeiescorte brauchen wir aus Klimaschutzgründen nicht, die Radtour geht von Hüls über Marl Sinsen und Oer-Erkenschwick bis Datteln ", so Christian Thieme, Sprecher der Initiative.

Mahnwache am Dattelner Neumarkt



Das Netzwerk "Datteln 4 stoppen wir" schließt sich mit einer Mahnwache am Dattelner Neumarkt am 19. März 2021 um 12 Uhr dem internationalen Fridays for Future Streik an und fordert: No more empty promises! Keine leeren Versprechen mehr! Klimagerechtigkeit und Kohleausstieg jetzt!

Der Kohleausstieg ist so ein leeres Versprechen: 17 Länder haben die Kohleverstromung bereits beendet bzw. werden bis zum Jahr 2030 ihr letztes Kohlekraftwerk stilllegen. Dagegen hat Deutschland mit dem „Kohleausstiegsgesetz“ eine Verlängerung der Kohle-Ära bis 2035 angekündigt, anstatt den Ausstieg aus der Verstromung fossiler Energieträger und die Förderung erneuerbarer Energien effektiv anzugehen. Das Kraftwerk Datteln 4 soll als letztes Bollwerk der Kohleindustrie noch bis zum letztmöglichen Tag am Netz bleiben. Gleichzeitig will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit der 1.000m Abstandsregelung für Windräder nun die zukunftsfähige Windenergie auf 99,5% der Fläche NRWs effektiv verbieten. Dabei hatte er noch 2019 versprochen, das Land NRW werde die Empfehlungen der Kohlekommission „eins zu eins“ umzusetzen.



Dies hätte bedeutet, das Datteln 4 nicht ans Netz gegangen wäre.

Dieses wie auch andere gebrochene Versprechen bedeuten nichts weniger als die fortschreitende Zerstörung von Ökosystemen, Klimaerwärmung und kurz- wie auch langfristige gesundheitliche Schäden für die Menschen, sowohl hier vor Ort als auch in den Abbaugebieten in anderen Teilen der Welt.

Wir dulden keine weitere Dekade Energieerzeugung auf Kosten der Zukunft, zulasten von Natur und Mensch.

Wir fordern zukunftsfähige und nachhaltige Energiepolitik, Windräder statt Windbeutel! Kohleausstieg jetzt!