Dr. Marco Zerwas zu Gast in Marl-Hüls am alten Pütt

GRÜNE nominierten Dr. Marco Zerwas als Landratskandidaten

Dr. Marco Zerwas könnte erster GRÜNER Landrat im Kreis Recklinghausen werden! Die Kreisdelegiertenkonferenz der Grünen hat den 42-jährigen Gymnasiallehrer aus Datteln am 17. Januar einstimmig zum Kandidaten für das Amt des Landrats nominiert. Aktuell ist Zerwas bereits für die Grüne Wählergemeinschaft Mitglied des Dattelner Stadtrats.

„Wir müssen endlich Ernst machen mit dem Klima- und Artenschutz. Wir brauchen eine Verkehrsentwicklung im Kreis Recklinghausen, die dem auch entgegenkommt. Der Radverkehr muss viel mehr Platz im öffentlichen Raum bekommen und wir brauchen einen Öffentlichen Personennahverkehr, der den Namen auch wirklich verdient“, beschreibt Marco Zerwas seine Agenda. Als Landrat möchte er außerdem mehr Bürgernähe leben. „Ein Landrat darf sich nicht im Kreishaus verstecken, sondern muss auch bei den Menschen präsent sein. Ich will nicht nur oberster Verwaltungsbeamter werden, sondern Erster Bürger des Kreises Recklinghausen. Das geht in einem so großen Landkreis nicht nur vom Büro aus. Dafür musst du raus in die einzelnen Städte, raus zu den Menschen.“

Aus diesem Grund traf er sich heute mit der Bürgerinitiative Marl-Hamm und Mitgliedern von Bündnis90/die Grünen am alten Pütt um sich über den aktuellen Stand der Haldenerweiterung Brinkfortsheide zu informieren.

Er konnte es auf Anhieb nachvollziehen wie wichtig es ist die Halde zu renaturieren und ein grüne Lunge für die Stadt zu schaffen.

Quelle: www.gruene-im-vest.de/…/gruene_nominieren_dr_marco_zerwas_…/