Europäischer Aktionstag gegen Datteln 4

Am Freitag, wird sich der BUND an einem europaweiten Aktionstag gegen das neue Kohlekraftwerk Datteln 4 beteiligen. Sie werden vor Ort in Datteln (NRW) demonstrieren sowie politische Entscheidungsträger*innen in Berlin und Helsinki treffen und sie damit konfrontieren, dass zehntausende Menschen ein schnelles Aus für Datteln 4 fordern.

Datteln 4 wieder abschalten!

Das neue Kohlekraftwerk Datteln 4 steht für all das, was in der deutschen Klimapolitik falsch läuft. Ende Mai wurde das Kraftwerk trotz immensem Protest der Klimabewegung und Warnungen der Wissenschaft in Betrieb genommen. Im vollen Bewusstsein missachtete die Bundesregierung die Empfehlungen der Kohlekommission. Die Experten aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden und Klimaschutz hatten klar davon abgeraten, Datteln 4 ans Netz zu nehmen. Vor dem Hintergrund, dass der Ausstieg aus der Kohle längst beschlossen ist, ist das Festhalten der Bundes- und Landesregierung an Datteln 4 eine absurde Scharade und ein Kniefall der Politik vor der klimaschädlichen Industrie.

Millionen Tonnen CO2 zusätzlich

Die Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks ist in höchstem Maße verantwortungslos. Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben ergeben, dass durch Datteln 4 rund 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich in die Atmosphäre gelangen, die unser Klima belasten. Und das, obwohl einige alte Kraftwerke bereits abgeschaltet wurden und weitere folgen werden. Auch abseits aller überzeugenden wissenschaftlichen Berechnungen ist es schlichtweg ein Schlag ins Gesicht des Klimaschutzes und der Energiewende, den Kohleausstieg mit einem neuen Kohlekraftwerk zu starten. Alle, die hinter dieser Entscheidung stehen, haben den Ernst der Lage nicht begriffen oder wollen ihn nicht sehen.

Nach dem politisch durchgedrückten Start von Datteln 4 und der Verabschiedung des vollkommen unzureichenden Kohlegesetzes setzen wir nicht mehr auf den Handlungswillen der Bundesregierung. In der Kausa Datteln 4 wenden wir uns an die Regierung von Finnland.

Warum Finnland? Der Betreiberkonzern von Datteln 4, Uniper, gehört dem finnischen Staatskonzern Fortum, an dem der finnische Staat die Mehrheit hält. Finnland verfügt über die Befugnis, Datteln 4 wieder abschalten zu lassen. Das Land selbst hat ambitionierte Klimaziele und will bereits 2029 aus der Kohle aussteigen. Außerdem hat es seine Staatsunternehmen auf das 1,5-Grad-Ziel verpflichtet und damit auch Fortum und Datteln 4!

Das Netzwerk "Datteln 4 stoppen wir" ruft zum europäischen Aktionstag gegen das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 auf:

"Europaweit gegen Datteln 4 undsolidarisch für Klimagerechtigkeit!"

Am 14.08.2020 an Seilscheibe in Datteln, 15 - 17 Uhr

Auf dem Wasser, vor dem Kraftwerk und europaweit!