Fridays For Future: GLOBALER KLIMASTREIK AM 19. MÄRZ 2021

Fridays For Futurefordert, der Planet braucht uns! Sei auch du am 19.3. beim Klimastreik dabei! In Zeiten einer globaler Pandemie ist es an vielen Stellen nicht möglich, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Trotzdem werden sie präsent sein. In vielen Städten gibt es vielseitige, coronakonforme Aktionen!

WARUM DIESER STREIK SO WICHTIG IS

Im vergangenen Pandemie-Jahr hat es sich die Regierung nicht nehmen lassen, die Klimakrise weiter zu befeuern. Sie kämpfen daher umso mehr für eine echte und gerechte Krisenbewältigung.

Leere Phrasen wie Green Recovery, Debatten über sinkende Emissionen während des Lockdowns und weit entfernte Ziele bringen uns nicht weiter. Deshalb fordern sie:

#NoMoreEmptyPromises!

Dieses Jahr wird in wichtigen Wahlen viel entschieden. Sie fordern krisenfeste Wahlprogramme, mobilisieren Wahlentscheidungen für die Zukunft und kämpfen für 1,5-Grad-Koalitionsverträge.

Bürgerinitiative Marl Hüls beim Klimastreik dabei

Mit einer Radtour zur Mahnwache des Aktionsbündnis "Datteln 4 - Stoppen wir! am kommenden Freitag, solidarisiert sich die Bürgerinitiative Marl Hüls mit den Zielen der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future". Am Freitag, den 19. März 2021 protestieren sie gemeinsam mit Fridays For Future und Klimaschützer:innen auf der ganzen Welt für gerechten Klimaschutz und eine Zukunft ohne Klimakrise. Natürlich Corona-konform. Die Entscheidungsträger:innen müssen JETZT handeln! Debatten über 2050 bringen uns nicht weiter!

"Wir radeln bei jedem Wetter, eine Polizeiescorte brauchen wir aus Klimaschutzgründen nicht, die Radtour geht von Hüls über Marl Sinsen und Oer-Erkenschwick bis Datteln ", so Christian Thieme, Sprecher der Initiative. Die BI und die Baumschutzgruppe Vest sind seit Gründung im Netzwerk , Datteln 4 stoppen wir, dabei.

Mahnwache am Dattelner Neumarkt

Das Netzwerk „Datteln 4 stoppen wir“ schließt sich mit einer Mahnwache am Dattelner Neumarkt am Freitag den 19. März 2021 um 12 Uhr dem internationalen Fridays for Future Streik an und fordert:

No more empty promises! Keine leeren Versprechen mehr!

Es ist der siebte globale Klimastreik!

Sie streiken in Solidarität mit MAPA, kurz für: Most Affected People and Areas – die Personen und Regionen, die schon heute am meisten unter den gravierenden Auswirkungen der Klimakrise leiden und deren Stimmen so oft unterdrückt und ignoriert werden.

Ein Zurück in die Zeit vor Corona ist keine Lösung!

Wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, müssen wir’s jetzt anpacken! #Allefür1Komma5