Lastenrad des Radlerstammtisch auf den Namen "Marlore" getauft

Marlore heißt jetzt das Lastenrad des Radlerstammtisches Marl, der Name ist Ergebnis einer online Abstimmung, Am Sonntag wurde es um 12 Uhr vor dem Radhaus mit einem Schuss Sekt getauft. Zahlreiche Radfahrfreunde fanden sich unter dem Dach am Skulpturenmuseum ein um dieses Ereignis zu feiern. Mit diesem Lastenrad sammeln die Mitglieder des Radlerstammtisch jetzt Unterschriften für das Bürgerbegehren RadenscheidMarl.

Radler-Stammtisch Marl

Vorbereitung Radentscheid Marl am 11. Februar. Sie starten nun mit Arbeitsgruppen zur Unterschriftensammlung und koordinieren Sammelstellen und den Einsatz der freiwilligen Unterstützer*innen.

‼️ Achtung: weil sie mit zahlreichen Teilnehmer*innen rechnen, müssen sie für die Arbeitsgruppen die Lokalität zur Kastanie wechseln. ‼️

Radentscheid

Mit dem Radentscheid setzen sie sich für eine bessere Fahrrad-Infrastruktur in Marl ein. Sie wollen, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht und Alter gerne und sicher Rad fahren.

Der Radentscheid Marl ist ein Bürgerbegehren der unabhängigen Initiative. Für ihre Ziele benötigen wir rund 5.000 Unterschriften, damit der Rat sich mit ihrem Anliegen befasst. Tut er es nicht, kommt es zum Bürgerentscheid, bei dem die Wahlberechtigten abstimmen.

Bekommen wir dabei genug Stimmen, muss der Rat dem Antrag folgen.