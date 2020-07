STADTRADELN. Der Podcast von Ludger Vortmann aus Marl

In einen brandneuen Podcast erfährst du alles rund ums STADTRADELN und das Thema Radverkehr. Der Redakteur und Moderator Ludger Vortmann führt spannende Interviews zur Idee der Kampagne, das Radverkehrsforschungsprojekt MOVEBIS, der aktuellen Radverkehrspolitik oder der Kampagne aus Sicht von Kommunen. Aber schau am besten selbst rein.

„STADTRADELN. Der Podcast“ erscheint jeden zweiten Freitag hier sowie auf allen gängigen Podcast-Kanälen.

Die aktuellen Podcast-Folgen findest du hier oder du abonnierst direkt bei iTunes, Spotify, SoundCloud oder der Podcast-App deines Vertrauens und bleibst immer auf dem neuesten Stand.

Episode 1: STADTRADELN. Der Podcast: Jetzt gehts los!

In der Premierenfolge spricht Projektleiter André Muno darüber, wie das STADTRADELN Menschen aufs Fahrrad bringt, welche Vorteile fahrradfreundliche Städte für Klimaschutz und Lebensqualität bieten und wie die Kampagne den Radverkehrsplaner*innen in den Kommunen auch direkt wichtige Daten an die Hand gibt, um die Radinfrastruktur effektiv zu verbessern.

https://soundcloud.com/user-978809311/stadtradeln-der-podcast-jetzt-gehts-los



Fragen, Anregungen, Kritik an podcast@stadtradeln.de.

Ludger Vortmann

Ludger Vortmann ist freier Hörfunk- und TV-Journalist. Er schreibt Bücher und macht den Podcast „STADTRADELN. Der Podcast“.

Nach 20-jähriger Fahrradabstinenz ist er heute mit Rad und Pedelec als "radelnder Reporter" in ganz NRW unterwegs.

Ludger ist 2020 auch der schnellste Radentscheid Deutschlands gelungen. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Coronapandemie hat sein Team trotz eingeschränkter Sammelmöglichkeiten in nur vier Wochen die erforderlichen Unterschriften sogar um 2.000 übertroffen! Damit ist der "Turbo-Radentscheid-Marl" als erster in der Metropole Ruhr bereits am Ziel: Bis 2028 wird durch den Druck der Bürger*innen die Verkehrswende eingeleitet. Für den Umbau der autogerechten Stadt zur Fahrradstadt werden rund 65 Millionen Euro investiert.