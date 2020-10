Marl gehört zu den Hotspots im Kreis Recklinghausen. Lediglich Gladbeck und Recklinghausen haben mehr Corona-Fälle und akut Covid-19-Infizierte.

Allein in den letzten 24 Stunden steckten sich 23 Menschen in Marl mit dem Coronavirus an. Der Indizienwert beträgt in der Chemiestadt 80,9. Im gesamten Kreis liegt er bei 65,0. Außerdem gibt es derzeit akut 83 Covid-19-Infizierte in Marl.

Nicht zuletzt deshalb hat die Stadt Marl – ergänzend zur Allgemeinverfügung des Kreises Recklinghausen - entschieden, dass in städtischen Sporthallen ab sofort keine Zuschauer zugelassen sind.

Außerdem gilt ab sofort auf den Sportplätzen eine durchgängige Maskenpflicht für alle nicht-aktiven Sportlerinnen und Sportler.

Die Sportvereine sind informiert.