Heute mal etwas ganz anderes

Wie sind in Marl eure Erfahrungen mit dem Tuev für die Annahme von Oldtimern.

Ich habe heute einen unglaublichen Bericht von einer Marlerin erhalten.

Liest selbst

Wir haben einen Brief vom TÜV Nord bekommen das unsere Oldtimertrecker wieder eine TÜV Abnahme brauchen, wir sollen einen Termin absprechen. Das habe ich gemacht,der Chef persönlich versprach mir einen Rückruf weil er sich mit seinem Sachverständigen kurzschließen müsse.(TÜV Abnahme ist immer bei uns auf dem Gelände,Trecker sind über 60 Jahre alt,läuft anders ab als bei einem Auto)

Der Rückruf erfolgte leider nicht!

Ich habe erneut angerufen und nachgefragt,

Da erhielt ich die Aussage: der Chef ist ab sofort für 3 Wochen im Urlaub!

Der Stellvertreter Herr S. machte mit mir einen Termin und fragte gleich ob wir einen Abgastester und Bremsrollen vor Ort hätten!!!!!!!?????

Ich war baff,Oldtimer!!!!????

Ich klärte ihn nochmals drüber auf,

Zitat:Entschuldigung natürlich nicht bei einem Oldtimer und schon gar nicht bei einem Trecker.

Zum Termin kam niemand auch kein Anruf, trotz Hinterlegung der Handy und Hausanschlußnr.

Wieder angerufen,

Herr S. wußte nicht was ich wollte,wieder ein neuer Termin für den 30.6 im Laufe des Vormittags.

Es wurde halb zwölf.... vorsichtshalber habe ich wieder angerufen ob's nicht wieder vergessen wurde.

Nein Nein der Kollege kommt!

Um 12 ein Anruf des Herrn S. TÜV Nord Duisburg,

der Kollege ließe anfragen ob Abgastestgerät, Lichtkontrollgerät,Bremsrollen und Testgelände vorhanden wäre?

ich war wieder baff,nochmals erklärte ich ihm, daß es so etwas bei einem Oldtimertrecker nicht gibt,wieder: ach ja stimmt ja Entschuldigung.

Der Kollege wäre eben noch sehr jung.

Meine Gegenfrage:hat ihr Kollege schon einmal einen alten Trecker abgenommen, wurde nicht beantwortet,ich machte Herrn S. darauf aufmerksam dass nichts am Oldi kaputt gemacht werden darf,da Ersatzteile schwer zu bekommen und sehr teuer sind.

Es wurde darüber weggegangen.

Der blutjunge Kollege kam um 12.45 Uhr auf unser Gelände und fragte mich ob ich ihm helfen könnte,er sucht die Trecker zwecks TÜV Abnahme,

dabei hatte er permanenten Handykontakt zu einem Kollegen. Meine erstaunte Antwort daß wir schon auf ihn warten unterbrach er mit einem runterratten eines Lehrbuchinhalt, daß es nun seit dem 1.6. verschärfte Prüfkriterien gäbe und er deshalb die Trecker untersuchen aber keine Tüvplakette geben dürfen da wir keine Wekstattnummer hätten,

ohne Wekstattnummer kann er keine Rechnung schreiben,auch die Geräte wären nicht vorhanden.

Habe ihn aufgefordert mir an meinem Trecker zu zeigen wie und wo er diese Geräte anbringen will und kann, er behauptete das ginge!!!!!!;????

Er ging um den Trecker herum und suchte den EINSTIEG!!!!!!!!!!KEIN WITZ.Ich habe im Beisein des Sachverständigen den Herrn S. angerufen und nachgefragt ob das eine V..... sein soll oder wie ich das verstehen soll was gerade hier passiert.

Seinerseits nur Schweigen!

Auf meine Nachfrage ob er noch am Telefon ist, fragt er allen Ernstes

Mit wem reden Die?

Da war das Maß voll.

Klingt wie ein Roman,

ist aber keiner,

leider so passiert.