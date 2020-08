Stadtsportverband (SSV) Marl ehrte Sportlerinnen und Sportler

Der Stadtsportverband (SSV) hat gestern (25.8.) fünf Sportlerinnen und Sportler für ihre besonderen Verdienste um den Sport in Marl ausgezeichnet. Vier weitere Personen erhielten Ehrungen für ihre herausragenden sportlichen Leistungen.

Herausragende sportliche Leistungen

Im Hotel-Restaurant „Lipper Hof“ ehrte der Stadtsportverband Petra Pfeifer und Jürgen Geisler für ihre besonderen Verdienste um den Jugend- bzw. Tennissport in Marl. Darüber hinaus wurden Ulrike Marzentowicz, Frank Schniedenharn und „Mr. Sportabzeichen“ Peter Bindel für ihr besonderes Engagement um den Marler Sport ausgezeichnet. Michael Braasch, Dr. Bernd Greving und Josef Rütter ehrte der SSV Marl für ihre herausragende sportliche Leistung. Die drei Männer erhielten das Deutsche Sport-Abzeichen in Gold. Erhard Brämisch wurde für das Kanu-Wanderfahrer-Abzeichen in Gold ausgezeichnet.

Pokalübergabe in kleiner Runde

Alle Sportlerinnen und Sportler erhielten ihre Pokale am Dienstagabend in kleiner Runde während der Sitzung der Fachschaftsleiter. Wie berichtet, hatte der SSV Marl die geplante Feierstunde des Sports aufgrund der zuletzt ansteigenden Covid-19-Infektionen abgesagt. Die Einzelsportler und Mannschaften werden am 1. September in mehreren Etappen im Bürgerbad an der Loemühle für ihre Erfolge geehrt. Wenn es die Corona-Lage zulässt, will der Stadtsportverband im nächsten Jahr eine große Sportlerparty feiern.

Der Stadtsportverband Marl zeichnete am Dienstag im Hotel-Restaurant „Lipper Hof“ zahlreiche Personen für ihre besonderen Verdienste und ihr besonderes Engagement im Verein aus. Das Bild zeigt (v.l.n.r.): Frank Schniedenharn, Erhard Brämisch, Dr. Bernd Greving, Michael Braasch, Josef Rütter, Werner Arndt, Ulrike Marzentowicz, Petra Pfeifer, Peter Bindel, Jürgen Geisler, André Laufer (2. Vors. SSV Marl) und Andre Mölleken (Geschäftsführer SSV Marl). Foto: SSV Marl / D. Rustemeyer