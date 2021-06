Das SportBildungswerk NRW e.V., Außenstelle KSB Recklinghausen, ist wieder mit seinen Sportangeboten gestartet. In Marl werden zwei Kurse draußen, auf dem Gelände des Lutherhauses, angeboten.

Jeweils an sieben Terminen findet dienstags, vom 8. Juni bis zum 20. Juli, immer von 18.30 bis 19.30 Uhr der Kurs "Wirbelsäulengymnastik – outdoor!" statt.

Nach dem Aufwärmen wird in diesem Kurs gezielt die Muskulatur an Bauch und Rücken trainiert. Beweglichkeitsübungen und Stretching runden das Programm ab.

Die Kursgebühr beträgt 32 Euro.

"Body Forming – outdoor!"

Jeweils sechs mal gibt es die Möglichkeit, immer montags, vom 7. Juni bis zum 12. Juli, entweder jeweils von 7.30 bis 18. 30 Uhr oder von 18.45 bis 19.45 Uhr an dem Kurs "Body Forming – outdoor!" teilzunehmen.

Nach einem Warm-up wird mit Kräftigungs- und Ausdauerübungen im Stand die Fettverbrennung angekurbelt und somit das Herz-Kreislauf-System trainiert. Das Forming, der Schwerpunkt der Stunde erfolgt durch bewusstes und intensives Bearbeiten der sogenannten Problemzonen Bauch, Po, Hüfte und Oberschenkel. Dehnübungen sorgen für die Beweglichkeit des Körpers.

Die Gebühr beträgt je Kurs 27 Euro.

Die Kurse finden auf dem Außengelände des Lutherhauses, Schwalbenstraße 39 in Marl-Hamm statt. Bei Regen müssen die Termine leider entfallen.

Kein Schnelltest nötig

Für das Outdoor-Training ist derzeit kein Schnelltest nötig. Vorkehrungen, um die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen in den Angeboten umzusetzen werden getroffen, damit die Teilnehmenden und Kursleitenden wieder ungefährdet für ihre Gesundheit aktiv sein können.

Das komplette Angebot ist unter www.sportkurse-recklinghausen.de, dort kann auch gebucht werden. Information und Anmeldung montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter Tel. 02364/6043198.