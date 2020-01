Wer bringt es übers Herz, so einen tollen kleinen Kater auszusetzen? Barny wurde schnöde von Menschen einfach in Stich gelassen.

Der bildschöne Kater Barny ist ein Maine-Coon-Mix und kam Ende November 2019 als Fundtier in das Tierheim Marl, Knappenstraße 81.

Barny ist zirka 2016 geboren und präsentiert sich im Tierheim eher ruhig und ausgeglichen. Das zierliche Tierchen ist verschmust, lieb und aufgeschlossen. Der junge Kater ist kastriert und würde sich über ein Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang sehr freuen. Wohl fühlt sich die Samtpfote so ziemlich überall und auch mit Artgenossen scheint er keine Probleme zu haben.

Wer mehr über Barny wissen möchte, kommt ist Tierheim Marl oder meldet sich unter der Telefonnummer 02365/21942 bei den Tierschützern.

Öffnungszeiten: freitags von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen: von 13 bis 17 Uhr. Montag, Dienstag und Donnerstag ist das Tierheim geschlossen.