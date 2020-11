(pst) Schimmel, Licht, Schädlinge oder säurehaltige Verpackungen:Archivmaterial hat viele „natürliche“ Feinde. Umso mehr freut sich

Stadtarchivarin Daniela Gillner, dass von Schimmel befallene 30 Akten der

ehemaligen Kapellener Gemeindeverwaltung nun gerettet werden konnten.

„Durch eine Förderung des Landschaftsverbands Rheinland sind die Aktenrestauriert worden. Sie sind nun so hergerichtet, dass sie die nächsten

Jahrhunderte überstehen“, erklärt Gillner. Sie haben neue Deckel und

Heftungen erhalten. Die Akten aus verschiedenen Verwaltungsbereichen

stammen vor allem aus der preußischen Zeit.

Vermutlicher Wasserschaden

Der Grund für den Befall war vermutlich ein Wasserschaden im damaligenKapellener Rathaus, der lange unentdeckt geblieben ist. „Die Sporen waren

zwar nicht mehr aktiv, aber die Archivalien konnten dadurch nicht genutzt

werden. Leider gab es auch ‚Totalausfälle‘ und ein Teil der Informationen

ist verloren gegangen“, so die Stadtarchivarin weiter. In dieser

Größenordnung war dies der erste Schimmelbefall für das Stadtarchiv Moers.

Die Kosten für die Restaurierung haben rund 8.000 Euro betragen, wovon derLandschaftsverband Rheinland die Hälfte übernimmt. Der „Club Aktiv e.V.“ in

Trier hat die Arbeiten durchgeführt.

Die Akten und weiteres Archivmaterial kann im Benutzerraum des Stadtarchivs im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10 eingesehen werden. Der Besuch ist nur nach vorheriger Terminabsprache unter Tel. 02841-201-737 oder per E-Mail an stadtarchiv@moers.de möglich