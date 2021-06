Beim Neuen Evangelischen Forum Kirchenkreis Moers war sie 30 Jahre lang in der Erwachsenenbildung tätig, verantwortete die Bereiche Persönlichkeitsbildung und Theologie. Sie organisierte Angebote, die Hilfesuchenden über die schwere Zeit nach dem Tod eines geliebten Menschen hinweghalfen.

Zudem bildete sie Trauerbegleiter aus. „In meiner Arbeit und in vielen Seminaren und Glaubenskursen konnte ich sehen, wie fruchtbar und hilfreich biblische Erfahrungsschätze für Menschen in ihrem heutigen Leben sind. Deshalb wollte ich mich intensiver mit biblischen Texten auseinandersetzen und schließlich auch predigen.“ Dieses Ziel hat Dorothee Barsch jetzt mit Abschluss der Ausbildung zur Prädikantin erreicht.

Am Sonntag, 6. Juni wird Prädikantin Dorothee Bartsch auf der Wiese hinter der Evangelischen Kirche in Repelen, An der Linde 1, um 11 Uhr in einem festlichen Gottesdienst ordiniert, das heißt unter anderem: beauftragt das Evangelium zu verkünden. Beauftragen wird sie Barbara Weyand, Mitglied im Leitungsorgan des Kirchenkreises Moers und Pfarrerin der Ev. Kirchengemeinde Rheinkamp.

„Mich faszinieren biblische Texte sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament der Bibel. Obwohl sie tausende von Jahren alt sind, berühren sie mich zutiefst; in ihnen stecken so viel Kraft und Trost für uns Menschen. Davon will ich als Prädikantin den Menschen erzählen“, erklärt Dorothee Bartsch. Deswegen hat sie im Jahr 2018 die Ausbildung begonnen. In etlichen Wochenenden und mehreren ganzwöchigen Lernphasen setzte sie sich gemeinsam mit anderen mit den Texten der Bibel auseinander. Sie lernte Gottesdienste ansprechend zu gestalten, Kinder zu taufen, Liebende zu trauen, Menschen in schwierigen Situation Seelsorge zu leisten. Daneben gab es Praxisphasen. „Jetzt freue ich mich auf die Ordination, weil damit ein herausfordernder Weg seinen Abschluss findet und in ein Ehrenamt mündet, in dem ich Gottes Wort auslegen kann“, sagt Dorothee Bartsch. „Ich freue mich darauf, als Prädikantin Gottesdienste und Andachten zu feiern.“