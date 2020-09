10.000 Euro für Projekte zur Stärkung von Demokratie und zur Überwindung von Extremismus stehen auch im Jahr 2021 wieder zur Verfügung. Ab sofort können alle Jugend- und Initiativgruppen, Einrichtungen, Vereine und Institutionen die Mittel des „Moerser Signal“ beim Kinder- und Jugendbüro beantragen. Wie in den letzten drei Jahren sollen in erster Linie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr sowie Personen, die diese Gruppen betreuen, ausbilden oder erziehen im Mittelpunkt der Ideen stehen. Der Antragszeitraum endet am 31. Oktober 2020. Das „Moerser Signal“ hat die Moerser Politik im November 2009 gegründet. Ziel ist, sich mit extremistischen Tendenzen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Der Arbeitskreis „Demokratie stärken in Moers“ organisiert und begleitet die Aktionen. Er besteht aus Vertretern der vhs Moers - Kamp-Lintfort, des Jugend-Kultur-Zentrums Bollwerk 107, des Jungen Schlosstheaters Moers und des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Moers. Weitere Infos unter www.moers.de oder per Mail an moerser-signal@moers.de.