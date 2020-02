Die Moerser Innenstadt befindet sich am kommenden Samstag, 22. Februar, spätestens ab 13.30 Uhr fest in Narrenhänden. Dann gelten an vielen Stellen in Moers wieder besondere Regeln.

Auf der gesamten Zugstrecke und auf dem Friedrich-Ebert-Platz gilt daher bereits ab 8 Uhr absolutes Haltverbot. Auf der Diergardt-, Augusta-, Filder und Essenberger Straße, „An der Berufsschule“ und auf der Walpurgisstraße wird dies ebenfalls so sein. Ab 11.30 Uhr sollten Autofahrer die Innenstadt komplett meiden. Wegen einer Baustelle in der Römerstraße ist die Zufahrt in die Innenstadt nicht möglich. Autofahrer, die vom Autobahnzubringer kommen, können nur Richtung Scherpenberg abbiegen. Die Busse der NIAG fahren von 12 bis circa 17.30 Uhr Umleitungen.

Nelkensamstagszug startet um 13.30 Uhr

Der Nelkensamstagszug startet um 13.30 Uhr in Duisburg-Hochheide und wird in Moers über die Homberger, Klever, Wilhelm-Schroeder-Straße und Unterwallstraße bis zur Hülsdonker/Repelener Straße geführt.

Glasverbot und Jugendschutzkontrollen

Das Glasverbot beim Nelkensamstagszug ist seit Einführung im Jahr 2009 ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit der großen und kleinen Narren. Es gilt für den Abschnitt Kreisverkehr Homberger/Ernst-Holla-Straße bis Wilhelm-Schroeder-Straße/Neuer Wall. Es wird entsprechend beschildert und von rund 50 städtischen Mitarbeitern kontrolliert. Sie bieten auch kostenlose PET-Flaschen zum Umfüllen an. Zudem führt das Jugendamt Jugendschutzkontrollen durch. Hochprozentiges ist für Minderjährige verboten.