18.02.2020 im Seniorenheim Bethanien, Moers

Liebe Leserinnen und Leser,

vor 2 Tagen erst erfuhr ich per Zufall von diesem tollen Event – mußte auch nicht lange überlegen, um zum Schluß zu kommen, dort teilzunehmen – teilnehmen zu müssen.

Als ehemalige Krebspatientin weiß ich allzu gut, wie man sich im Wegelabyrinth der Erkrankung fühlt. Es gibt highs und lows – das wenigste davon ist von uns selbst beeinflussbar – warum also nicht die Gelegenheit beim Schopfe fassen und etwas Wunderbares für sich selbst tun?!

Anfangs war ich sehr aufgeregt weil ich nicht wußte, was mich/uns dort erwartet. Das Thema Krebs ist schließlich ein sehr sensibles und mit Umsicht zu behandeln. Diese Angst jedoch wurde mir schnell genommen – zum einen von den anwesenden Damen/Patientinnen und von den Veranstalterinnen Frau Silke König aus dem Hause Bethanien und Frau Gaby Braun, PTA, Onkologiekosmetikerin und ehrenamtliche DKMS Life Mitarbeiterin von der Elefanten Apotheke in Moers Schwafheim und Frau Dr. Stepanow, Leiterin der Bethanien Marketing Abteilung. Aus verständlichen Gründen blieb die Kamera aus, da die Patientinnen in diesem geschützten Raum unter sich bleiben sollten.

Einmal im Quartal findet in o.g. Haus dieser Event statt.



Die Plätze waren alle restlos ausgebucht. In angenehm kleiner Runde, mit Teilnehmerinnen zwischen Mitte 30 und Mitte 70, wurden die gesponserte Pflegeprodukte an eigenem Gesicht ausprobiert. Unter Anleitung und guter Beratung durch Frau Braun konnte „das große Schminken“ beginnen. Vorab gab es einen Geschenkebeutel mit verschiedenen Artikeln. Jeder dieser Artikel wurde erklärt und mit Begeisterung am eigenen Gesicht getestet. Ich war sehr erstaunt, was Make Up alles kaschieren kann. Vor mir saß eine Tischrunde schöner Mädchen die sich sichtbar wohl fühlten in ihrer eigenen Haut. Das gefiel mir sehr und die vorsichtig fröhliche Stimmung war auf mich abfärbend.

Die Produkte waren Pflegeartikel wie Reinigungsfluids für empfindliche Haut, eine Schutzcreme, Tagescreme, Sonnenpflege mit hohem LSF für das tägliche Unterwegssein – schließlich ist die Gesichtshaut bei Chemos oft sehr angegriffen und bedarf spezieller Pflege. Ebenso erhielten die Damen ein Make Up, Puder und einen Brauen- und Lippenstift. Ganz besonders wichtig, und das war mir neu, ist der Gebrauch von Thermalwasserspray mit Zinksalzen.

Nach der Farbberatung für jeden Typ, dem schminken und tollen gegenseitigen Komplimenten, Kaffee und leckerem Gebäck ging die Zeit leider viel zu schnell um.

Was ist abschließend zu sagen?

Es sei den Sponsoren der Artikel gedankt, den Veranstalterinnen und dem DKMS Life. Es war eine ca. 2-stündige, sehr schöne Veranstaltung die auch anderswo durchgeführt wird. Am besten gleich die DKMS Website besuchen und schauen, ob es in Ihrem Sektor Termine gibt und gleich fest einbuchen.

Ihre Spenden sind dort ebenfalls von Nöten, um das alles auf die Beine stellen zu können.

Tief beeindruckt und richtig happy schließe ich nun meinen Tag.

Susanne Köckert