Eine fremde Umgebung, ungewohnte Abläufe, häufig wechselnde Bezugspersonen. Vor diesen und weiteren Herausforderungen stehen Menschen mit Demenz während eines Aufenthaltes im Krankenhaus. Häufig fällt es ihnen schwer, ihre Situation zu verstehen und sie fühlen sich unsicher. In manchen Fällen kann dies sogar dazu führen, dass sie das Krankenhaus verlassen und sich dadurch ihr Gesundheitszustand verschlechtert.

Genau an dieser Stelle setzt das Projekt DiK („Demenzbegleitung im Krankenhaus“) an – eine Kooperation zwischen dem ambulanten Pflegedienst „Die Pflege“ GmbH und dem Krankenhaus Bethanien. Dabei unterstützen speziell ausgebildete Alltagsbegleiter des ambulanten Pflegedienstes demenziell veränderte Patienten im Krankenhaus. Sie begleiten als feste Bezugspersonen Menschen mit Demenz durch den Krankenhausalltag etwa zu Untersuchungen und bieten ein vielfältiges Betreuungsprogramm an, das individuell auf den Patienten und seine Bedürfnisse abgestimmt wird. Sie erzeugen Ruhe und Kontinuität während des Aufenthaltes und unterstützen so auch die Pflegeteams im Krankenhaus. „Es zeigt sich, dass die begleiteten Patienten ruhiger durch den stationären Aufenthalt geführt werden können und sich dadurch der kognitive Zustand nicht verschlechtert“, so Pflegedirektorin des Krankenhauses Bethanien Angelika Linkner. „Uns liegt neben der Patientenbegleitung sehr die Entlastung der pflegenden Angehörigen am Herzen, die gerade jetzt während der Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen sehr dankbar dafür sind, ihre im Krankenhaus befindlichen Angehörigen gut betreut zu wissen“, ergänzt DiK- Koordinatorin Ute Ufermann.

Seit dem Projektstart am 1. September haben die qualifizierten Alltagsbegleiter des ambulanten Pflegedienstes „Die Pflege“ GmbH“ insgesamt 20 stationäre Patienten mit Demenz im Krankenhaus Bethanien begleitet. Das Angebot wird den Angehörigen durch Koordinatorinnen vermittelt, die sie bei Beginn des Krankenhausaufenthaltes kontaktieren.

Für die Demenzbegleitung im Krankenhaus entstehen den Patienten und Angehörigen keine Kosten, sie kann unabhängig von Kostenträgern und Versicherungen in Anspruch genommen werden. Der Pflegedienst „Die Pflege“ GmbH finanziert das sektorübergreifende Projekt „Demenzbegleitung im Krankenhaus“ selbstständig und wird durch die Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers koordinierend unterstützt. Das Projekt ist bis zum 28. Februar 2021 befristet.