Das Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2020/21 findet von Montag, 3. Februar, bis Mittwoch, 5. Februar, statt. Die Anmeldungen für die Klasse 5 nehmen die jeweiligen Schulsekretariate entgegen.

Die Eltern haben von der derzeit besuchten Bildungseinrichtung ein ausführliches Informationsschreiben sowie einen Anmeldeschein mit Anlage erhalten. Aufnahmeanträge von Absolventen der Hauptschule und der Realschule, die ihre Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe fortsetzen wollen, werden zeitgleich an den Gesamtschulen sowie am Grafschafter Gymnasium und am Gymnasium Rheinkamp entgegengenommen. Die Hauptschule erhält die Anmeldungen für die fünfte Klasse jeweils von 9 bis 16 Uhr. Die Gymnasien stehen von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung. Die Gesamtschulen und die Realschule nehmen die Anmeldungen ebenfalls von 9 bis 16 Uhr entgegen.