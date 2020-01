Schlechtes Wetter gibt es nicht für die Reservisten-Kameradschaft Moers, schlechte Kleidung schon gar nicht.



So war es ein kleines Spektakel in der Moerser Innenstadt, als die Truppe um Oberstabsfeldwebel Hans-Peter Schichtel in voller Montur und flankiert von Einsatzfahrzeugen unzählige Liter Erbsensuppe und noch mehr Bratwürste an hungrige und neugierige Passanten verkaufen konnte.

Eine Aktion, die sich zum Selbstverständnis für die Reservisten entwickelt.

Profitierte im Vorjahr noch die Kinderklinik Bethanien, sammelten sie diesmal für den Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut!“. Schichtel konnte Klartext-Geschäftsführer Michael Paßon schließlich einen Scheck über 800 Euro überreichen. „Uns liegt das Schicksal benachteiligten Kinder vor unseren Haustüren einfach am Herzen“, erklärte er. Und Paßon bedankte sich, nicht ohne Stolz: „Unsere Idee erfährt quer durch alle Gesellschaftsschichten und Interessengemeinsschaften große Unterstützung. Das haben die Kinder, für die wir einstehen, nicht weniger als verdient.“