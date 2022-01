Einen maroden Klein-Lkw zogen Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann am Montagmittag, 10. Januar, auf der Baumberger Chaussee in Monheim am Rhein aus dem Verkehr. Auch der Fahrer hielt der Kontrolle nicht stand, denn die Beamten konnten trotz eines Täuschungsversuches ermitteln, dass der 35-Jährige das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte.

Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Gegen 14 Uhr stoppten die Spezialisten des Verkehrsdienstes die Fahrt eines Lkw der Marke Peugeot, welcher die Baumberger Chaussee in Monheim in Fahrtrichtung Baumberg befuhr. Der Fahrer, ein 35-jähriger Osteuropäer, gab auf Nachfrage zunächst an, seine Personalpapiere inklusive seines Führerscheines vor wenigen Tagen verloren zu haben.

Fahrer auf Polizeiwache Langenfeld

Um die Angaben des 35-Jährigen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, brachten die versierten Beamten den Fahrer auf die Polizeiwache Langenfeld. Mittels der örtlichen Kriminalpolizei konnten die Angaben des Osteuropäers widerlegt und der Tatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nachgewiesen werden.

Zahlreiche Mängel am Lkw

Auch der von dem 35-Jährigen geführte Lkw hielt einer näheren Kontrolle nicht stand. Bei einer eingehenden Untersuchung bei einer nahegelegenen Prüfstelle konnten insgesamt 13 Mängel festgestellt werden. Zwölf Mängel wurden als "erheblich" und ein weiterer sogar als "gefährlich" eingestuft. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und der Klein-Lkw musste auf direktem Wege in die nächste geeignete Werkstatt gefahren werden.

Umfangreiche Strafanzeigen

Den Fahrzeugführer und auch den Fahrzeughalter erwarten nun umfangreiche Strafanzeigen.