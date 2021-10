Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene können sich am Donnerstag, 7. Oktober, auf einen Abend voller Literatur und Unterhaltung im Ulla-Hahn-Haus in Monheim freuen.

In Kooperation mit dem Sojus-7-Sender Radio Rakete findet von 19 bis 21 Uhr unter dem Titel „Mix and Match“ eine Lesung mit Musik, Textimprovisation und Stand-Up-Comedy statt. Der Abend wird moderiert vom Slam-Poeten und Rapper Quichotte aus Köln. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung aber erforderlich.

Selbstgeschriebene Texte

Im Mittelpunkt des Abends stehen selbstgeschriebene Texte der Teilnehmer und Texte, die Quichotte im sogenannten "Freestil" mit einem Musiksampler zu einem Rapperformance mischt. Wer möchte, kann eigene Texte poetisch, nachdenklich, komisch oder tragisch vorstellen oder Quichotte mit Wortvorschlägen unterstützen. Quichotte liest unter anderem skurrile Geschichten aus seinem Buch „Klingelstreiche im Niemandsland“, das von seinem Aufwachsen und Aufbrechen aus der sauerländischen Provinz erzählt, und aus seinem gerade erschienenen Buch „Lieblingsbäcker“.

„Mix and Match“ und Anmeldung

„Mix and Match“ wird ab 19.30 Uhr auch bei Radio Rakete übertragen. Vortragende können dabei selbst entscheiden, ob sie beim Vortrag der Texte auch bei Radio Rakete übertragen werden möchten.

Wer im Ulla-Hahn-Haus als Vortragender oder Zuhörer dabei sein möchte, sollte sich unter Angabe der Kursnummer K-21W-U563 per E-Mail an: ullahahnhaus@monheim.de, oder per Telefon 02173/9514140 oder direkt online über die Kurssuche auf der Internetseite des Ulla-Hahn-Hauses anmelden.

Es gelten die 3G-Regeln: Alle Teilnehmenden müssen einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, eine Impfung oder eine Genesung nachweisen können.