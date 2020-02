Am Montag, 17. Februar, kam es zwischen 9.15 und 9.55 Uhr rund um den Friedhof Dümpten zu gleich drei Verkehrsunfällen.

Gegen 9.55 Uhr verlor ein 65-jähriger Dacia-Fahrer an der Einmündung Schildberg/Wittkampstraße beim Wenden offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen einen geparkten Smart. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Dacia an der rechten Seite und der rechten Front erhebliche Unfallschäden aufwies, die augenscheinlich nicht von dem Unfall mit dem Smart stammten.

Außerdem meldete sich eine 31-jährige VW-Fahrerin bei den Beamten und berichtete, dass der 65-Jährige gegen 9.15 Uhr auf der Straße Schildberg an ihrem Wagen vorbei gefahren sei, und dabei den Außenspiegel berührt und beschädigt habe. Anschließend sei der Fahrer weitergefahren.

Da aber auch dieser Unfall nicht die Schäden an dem Dacia erklärt, geht die Polizei davon aus, dass der Wagen in der Zeit von 9.15 Uhr bis 9.55 Uhr in einen weiteren Unfall im Umfeld des Dümptener Friedhofs verwickelt war. Zeugen und mögliche Geschädigte werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 3 zu melden.