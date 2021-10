Seit 1. Oktober 2021 leben wir in NRW wieder mit neuen Coronaregeln. Für Wodo Puppenspiel bedeutet es, dass wir im WodoStudio des Ringlokschuppens Mülheim RUHR mehr Gäste begrüßen können. Wir erhöhen auf 60 Zuschauer*innen. Somit haben wir auch wieder Tickets für die kommende Veranstaltung „Pippi Langstrumpf“ am Freitag, 8. Oktober 2021 um 15:30 Uhr.

Auch können wir für unsere Aktion „Freikarten für Gruppen, die zu Vormittagsveranstaltungen kommen wollen“ wieder mehr Gäste einlassen. Die 3-G-Regel bleibt, aber die Maskenpflicht entfällt.

Nächste Vorstellung: Pippi Langstrumpf

Freitag, 8. Oktober 2021 um 15:30 Uhr

Tickets: 6,70 VVK/Eventimlight, 7€ Tageskasse

Tel. Tageskasse: 0170-2611400

Inhalt:

Pippi Langstrumpf fühlt sich mit ihrem Pferd und ihrem Affen sehr wohl in der Villa Kunterbunt. Annika und Thomas sind ihre Freunde. Frau Prysselius kann es nicht fassen, dass ein Kind alleine wohnt. Darum muss sie sich kümmern! Die Goldstücke sind doch auch gestohlen!

Los geht’s!

Allerdings können selbst die Polizisten Pippi nicht ins Kinderheim schaffen.

Und zu guter Letzt kehrt auch noch Efraim Langstrumpf zurück.