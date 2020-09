Wolfgang Hausmann öffnet seinen Bücherschrank und liest am 18.09. ab 16.30 Uhr Annette von Droste-Hülshoff„Mein Wissen musste meinen Glauben töten“ im Rick`s Café, Synagogenplatz 3 im Mülheimer MedienHaus. Eintritt: 10,00 € (inkl. Pausen-Snack). Reservieren Sie sich wg. der Corona-Krise bitte Ihren Platz!

Die in einem musischen und gut vernetzten Elternhaus auf dem Wasserschloss Hülshoff bei Münster wohlbehütet aufgewachsene Dichterin und Komponistin wurde vor allem durch die Novelle "Die Judenbuche", eine geniale Kriminalerzählung, ihre Balladen und ihre geistlichen Dichtungen berühmt. Annette von Droste-Hülshoff, die einzige Schriftstellerin, die in keiner deutschen Literaturgeschichte fehlt und eine der wenigen Frauen, deren Porträt einen deutschen Geldschein zierte, kämpfte ein Leben lang gegen die Erwartungen ihres Standes und ihrer Familie, die literarische Leistungen, gar von einer Frau, nicht ernstnahmen und öffentliches Auftreten grundsätzlich ablehnten. In einem Brief notierte sie: "Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möchte ich gelesen werden." Dieser Wunsch zumindest ging in Erfüllung!