Das nächste Büchercafé (Bücherverkauf) im Petrikirchenhaus, Pastor-Barnstein-Platz 2, Mülheim an der Ruhr, findet am Sonntag, 10. April, von 12 bis 17 Uhr zugunsten von Las Torres, dem Kinderprojekt in Venezuela statt.

Eine Bücherannahme ist zu diesem Termin nicht möglich.