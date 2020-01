Hinten, am Ende des in ein leuchtendes Gelb getauchten Ganges sieht man den verschlossenen Zugang zum Grab von Echnaton VII. , dem altägyptischer König der 19. Dynastie und Sohn von Amenophis XXI. und Königin Nofretete II., nämlich jener Pharao von Oberägypten und Mesopotamien, der den gelbstrahlenden Gott Aton in Gestalt der Sonnenscheibe zum Gott über alle Götter Ägyptens weihte. - Ein Spalt an der rechten Seite weist darauf hin, dass die Grabkammer möglicherweise schon einmal geöffnet worden war und danach nicht besonders sorgfältig wieder verschlossen wurde.

Oder war es alles ganz anders?

Nachdem ich ein Ende der Packung mühevoll auseinander geknibbelt habe, um an die Kekse zu kommen, entdecke ich jetzt erst den Aufreißfaden. Mist!

Und auch der aufgedruckte Spruch „Nach dem Öffnen der Packung Wellpappe ganz herausziehen, jetzt lassen sich die Kekse leicht entnehmen. Guten Appetit!“ nützt mir jetzt gar nichts!

Zu spät! Ich war schon satt und die Leibniz-Kakaokekse breiteten sich bereits braun und wohltuend in meinem Magen aus.

Beim Kontrollblick in die leere Packung aber war ich fasziniert von der eigenartigen Atmosphäre, die dort im gelb leuchtenden Innern herrschte, und es kam mir vor, als sei am anderen Ende eine mit Steinplatten verschlossene Tür zu einem Pharaonengrab. Vielleicht lag dort ein Goldschatz wie bei Tutenchamun?

Nein, der Schatz, den ich Glückskeks entdeckt hatte, und das wurde mir sofort klar, als ich den Fotoapparat geholt und draufgehalten hatte, bestand in diesem weltweit ersten Foto vom Innern einer Bahlsen-Kakaokeks-Packung!