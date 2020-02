„Tags drauf ritt ich von da weiter nach Werden, einem allerliebst gelegenen Orte, wo ich eine Orgel zu untersuchen hatte; die ganze Gesellschaft fuhr mit; es wurde Kirschkuchen aus dem Wagen auf’s Pferd gereicht, in Werden im Freien gegessen, auf der Orgel erging ich mich nach Herzenslust in Phantasie und Sebastian Bächen, dann wurde in der Ruhr gebadet, so kühl und abendlich, daß es eine Wonne war; dann ritt ich sehr behaglich wieder nach Saarn.“ (Felix Mendelssohn Bartholdy)

Autor:

Franz B. Firla aus Mülheim an der Ruhr

