Aber ja. Wie Opa Wilhelm (1889 - 1970) das seinerzeit gemacht hat. Ohne Noten und ohne die geringste türkische Staatsangehörigkeit. Und das kurz nach dem Krieg. Es war bei einer Aufführung der 9. Sinfonie, wahrscheinlich in Bonn. Es kann aber auch in Köln oder Königswinter gewesen sein. Jedenfalls hatte er sich ohne spezielles Triangelstudium, es war eine personelle Notsituation, freiwillig für den musikalischen Dienst an dem funkelnden Eisendreieck gemeldet.

Beethovens Partitur sieht im Finale der 9. Sinfonie tatsächlich die Mitwirkung einer türkischen Band vor. Die 2.Variation in B wird nämlich von dieser begleitet und erzeugt urplötzlich einen exotischen Klang. Die „banda turca“ besteht aus Piccoloflöte, Triangel und Große Trommel. Hier greift Beethoven die damals aktuelle repräsentative Marsch-Musik auf, wie sie z. B. beim Wiener Kongress zu hören war.

Opa Wilhelm stand als Mitglied im Bonner Liederkranz, dessen Kassierer er auch war, eigentlich bei den Chorsängern, ging dann aber an der bestimmten Stelle wohl mal eben zu den Perkussionisten des Orchesters hinüber.

Und da sehe ich ihn seither bei jeder Aufführung der Neunten, der ich beigewohnt habe und noch beiwohnen werde.