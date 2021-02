War was?

Als die große Gemeinschaftsausstellung in der Stadt Mülheim im Vorjahr geplant wurde, konnte niemand damit rechnen, dass die Vorsorgemaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie COVID19 / B117ff so lange Bestand haben würden. Großartige Arbeiten aus den Ateliers der Mülheimer Künstlerinnen und Künstler konnten daher nicht wie vorgesehen live dem kunstinteressierten Publikum von Rhein und Ruhr präsentiert werden.

Die fertige Ausstellung wird vom Kunstverein und Kunstförderverein KKRR jetzt im Internet gezeigt und besprochen - heute das Kunstwerk von Paul Rainer Heicappell aus Mülheim, der Kunststadt im grünen Ruhrtal:

Titel: “ONCE UPON A TIME BEFORE THE TIME AFTER.“

Mixed Media, 70x96cm

Angeregt durch die vielen verschiedenen, teilweise extrem krude klingenden Theorien, wer oder was hinter dem Virus stecken könnte; die bizarren Geschichten über Reptiloide; über eine perverse Elite, die Kinder in Kellern foltert; die entlarvenden Auftritte von Kochbuchautoren; die weit verbreitete Angst vor „Kill Bill“ Gates als auch die „verwegenen“ Vorschläge des 45. US Präsidenten zur Pandemiebekämpfung oder FAKE-NEWS-Exzesse, entstand ein „augenzwinkernde“ Wimmelbild des Mülheimer Künstlers Paul Rainer Heicappell in den ersten 5 Monaten der Pandemie. Wir freuen uns, dass wir es jetzt einem breiten Publikum zunächst digital zeigen können.

Über Paul Rainer Heicappell

Der Mülheimer Kunstschaffende Paul Rainer Heicappell ist Jahrgang 1968. Neben seiner Arbeit als Zeichner und Illustrator widmet er sich unter der Marke „Der Kunstkiosk“ auch eigenen Animationsfilm-Projekten wie Stop-Motion-Animationsfilmen (Scriptwriting, Shooting sowie Entwurf, Anfertigung und Ausstattung der Characters und Kulissen) - Heicappell ist Gartenliebhaber und lebt und arbeitet in der malerischen Altstadt von Mülheim an der Ruhr.

Über den jungen Kunstverein in Mülheim KKRR und sein umfangreiches Jahresprogramm

Der junge Verein wurde im Jahr 2012 von Kunstliebhaber*innen gegründet und fördert die Kunstszene u.a. mit Bereitstellung von Atelierräumen und Ausstellungsflächen - in der Villa Schmitz-Scholl, dem historischen Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie Schmitz-Scholl in der Ruhrstraße 3 - direkt am KUNSTPARK MÜLHEIM, dem Innenstadtpark "Ruhranlage" gelegen.

Der Verein erhebt keine Beiträge, Eintritt und Führungen der Ausstellungen sind frei - es gibt keine Aufnahmebeschränkungen - jeder kann sich einbringen.

Seit 2012 wurden über 200 museale Ausstellungen gezeigt - zuletzt die Open-Air Ausstellung von HA SCHULT "Bild-Boxes" im Museumshof des KuMuMü - Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3 mit internationaler Beachtung.

Aktiver Mülheimer Kunstverein

der KKRR Ruhrstraße 3 / Am Innenstadtpark "Ruhranlage"

- Kunstpark Mülheim

Zur Webseite des aktiven jungen Mülheimer Kunstverein KKRR geht es hier: https://muelheimer-kunstverein-mh.jimdofree.com/

