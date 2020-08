Zu Ausstellungseröffnung am Sonntag, 9. August , um 16 Uhr lädt die Galerie an der Ruhr, Ruhrstraße 3 ein. „Farbfanfare“ heißt die Ausstellung der beiden Künstler N.K. Mip und Thomas Siefer.

Auf beiden Etagen der Ruhr Gallery Mülheim treten im Beethoven-Jahr farbintensive Arbeiten – Malerei und Objekte - der beiden Künstler in einen Dialog. In jedem Raum entsteht aus den Unterschieden im Arbeiten mit Farbe(n) und Material eine ganz eigene Spannung.

Dr. Thomas Siefer (Jahrg. 1958) stellt sich vor: "Ich bin in Essen-Werden geboren und habe, nachdem ich bereits über 20 Jahre intensiv künstlerisch tätig bin, 2019 an der fadbk in Essen-Kupferdreh ein Studium in Malerei aufgenommen. Ich arbeite überwiegend künstlerisch in eigenem Atelier in Leichlingen. Mich interessiert Malerei - insbesondere die Arbeit mit Farbe – und der Übergang zwischen Malerei und Skulptur. Das verbinde ich gerne intellektuell mit Hintergründen aus meinem beruflichen Umfeld: der Systemischen Beratung und Aufstellungsarbeit."

Auch N.K. Mip (Jahrg. 1959) ist ein Kind des Ruhrgebiets. Das Mitglied des Mülheimer Künstlerbundes ist gelernter Bankkaufmann und lebt in Essen. N.K. Mip alias Christoph Brée berichtet: "Vor 13 Jahren wurde die Kunst aus einer passiven eine aktive Leidenschaft. Mit ihr erschließe ich mir stets neue Themen. Einige von denen werden im Rahmen der Ausstellung präsentiert: Eine eigene Technik in der „transparenten“ Verarbeitung von Musiknoten passend zum Beethoven-Jahr (und zu meinem sehr musikalischen Elternhaus), der Blick auf meine Heimat mit einigen Zechenbildern aus meiner Serie „Fördergebiet“ und besonders die Auseinandersetzung mit und mein kritischer Blick auf die „Künstliche Intelligenz“.

N.K. Mip und Thomas Siefer freuen sich, zur Vernissage und während der Ausstellungsdauer mit vielen Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Die Eröffnungen finden mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften im Umgang mit dem Corona-Virus statt. Die Anzahl der Besucher ist reglementiert. Die Galerieleitung bittet um Verständnis. Besucher können nach Voranmeldung unter Tel. 0208/46949567 (Ruhr-Gallery), 0173/3221319 (N.K. Mip/Christoph Brée) oder 0173/2105011 (Thomas Siefer) die Ausstellung bis zum 23. August 2020 besichtigen.

Geöffnet ist samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung.