Seit Corona läuft auch für die Regler-Produktion vieles anders. Sie hat sich nicht in den Corona-Schlaf begeben, sondern die Mittwochsreihe zum Livestream in die Wohnzimmer der Musik-Fans umfunkioniert. Damit es ein Erlebnis bleibt, schwitzen nicht nur die Musiker vor den Kameras, sondern auch das Team dahinter und gibt alles - ein lebendiges Erlebnis dank aktiver Bilder, bewegter Kameras, einem guten Cutter und einer aktiven Chatbetreuung.



Zwölf Streams sind so in den letzten Monaten in die Wohnzimmer gekommen. Aber nichts ersetzt ein Live-Erlebnis, und so entstand die Idee eines Konzertes im Autokino. Am kommenden Mittwoch, 22. Juli, spielen die Silverettes um 20 Uhr auf dem Gelände der WDL an der Lilienthalstraße. Diesmal nur nicht umsonst, sondern mit Eintritt, damit die Technik und das Sicherheitspersonal bezahlt werden können. Pro Auto mit zwei Personen kostet das 20 Euro, für jede weitere Person auf der Rückbank fünf Euro. Karten gibt es nur im Vorverkauf Online unter https://autokino-ruhr.de/.

Kein Hut, sondern Eintritt

Die drei Damen wollen die Bühne rocken und servieren Rockabilly als einen frischen Mix aus Gestern und Heute und kombinieren feinste Rockabilly-Klassiker mit modernen Klangwelten und erfrischenden Eigenkompositionen. Mit perfekt dreistimmigen Satzgesang meisterte das Triumvirat den Sprung vom Beiwerk zum Hauptact. Ein absolutes Novum im Rock’n’Roll. Zumal ja auch die gegenwärtige Rockabilly-Szene nach wie vor nur allzu gerne an überkommenen Rollenklischees festhält. Insofern leisten The Silverettes auch mit ihrem brandneuen Album Talk Dirty zudem noch ein Stück Emanzipationsarbeit.