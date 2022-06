Die Stadtbibliothek im MedienHaus, Mülheim an der Ruhr, nimmt am Freitag, 24. Juni, am „Digitaltag“, dem bundesweiten Aktionstag, der digitale Teilhabe in der Gesellschaft fördern soll, teil.

An diesem Tag finden deutschlandweit verschiedene Aktionen statt, wie beispielsweise Seminare, Workshops, Tage der offenen Tür oder Diskussionen rund um Themen der Digitalisierung.

In der Stadtbibliothek können sich alle Interessierten von 12 bis 15 Uhr über die Onleihe und den e-circle informieren.

Das neue MediaLab der Bibliothek ist mit allen Angeboten von 15 bis 18 Uhr geöffnet.