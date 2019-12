Als zwischen den Glockenschlägen in der Neujahrsnacht weiche Flocken fielen-

ja, das ist lange her.

Chird Hardering hat es in Nachkriegsjahren beschrieben, als der Schnee das Elend gnädig verdeckte.

Natürlich op Mölmsch Platt:

Et aule Johr üss nou verchange.

Hüar! – Die Klocke lüü-e!

Et nöüe Johr heet aa’gefange.

Hüar! – Va’ noh un wie-e

Klinge huach va’m Toan die Klocke.

Nöüjohrsklocke! – Un dertüsche

Fällt dä Schniä in we-ike Flocke,

Fällt dä Schniä op Böüm um Büsche.

Hüar! – die Nöüjohrsklocke klinge!

Op der chanzen Ääde

Frööch dä Minsch: „Wat ssall et bringe?“

Frööch hee: Wat ssall wääde?“

Nergeswo ste-iht et cheschrëëwe,

Off uss dröüht Chefohr,

Oder off we-i frëëdlich leewen

In däm nöüe Johr.

Nöüjohrsnaach! – die Kocke lüü-e!

Minscheske-ind, dou darfs wirr hoope.

Nöüjohrsnaach! – Dat ssall bedüü-e:

Maak din Hatte rääch wiet oope!

E-imool heet die Welt wahl Rauh.

Ssüh’! – Dä Schniä fällt ssaach

Un bedeck et Iäleind chau,

In der Nöüjohrnaach.