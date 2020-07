Die Sol Kulturbar, Akazienallee 61, bietet am Samstag, 18. Juli, ein zweites Open Air-Konzert in der Corona-Saison im Biergarten der Bar an. Abends spielt um 19.30 Uhr das Dennis LeGree Trio. Geboten werden songs of Kings & Queens.

The Grandseigneur of Soul überrascht in exklusiver Triobesetzung mit Lutz Deterra an den Tasten und Günter Asbeck am Bass. Ein echtes Special und vor allem ein absoluter Leckerbissen für alle, die auf Soul Music stehen oder sowieso die große samtige Stimme von Dennis LeGree lieben. Soulful, swingy, bluesy. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die Karte kostet 15 Euro und muss reserviert werden unter https://solkulturbar.de/#Reservierung, sonst kann leider wegen der Corona-Schutzbestimmungen kein Einlass erfolgen.