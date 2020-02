So ziemlich genau zehn Jahre ist es her, dass sich Paul Pfeiffer; Armin Neumann und Jürgen Meier trafen und einen folgenschweren Entschluss fassten.

Jetzt, und hier und heute ziehen sie ein äußerst positives und zufriedenes Zwischenfazit. „Wir haben in diesen zehn Jahren über 50 Reisen organisiert und in fast allen Fällen zur Zufriedenheit der Mitreisenden durchgeführt.“ freut sich Paul Pfeiffer. Er ist 1. Vorsitzender des von ihm und Armin Neumann (Geschäftsführer) gegründetem Verein „Kultur & Reisen“ – Aktiv im Alter.

Neben den beiden überaus rüstigen, engagierten und reisefreudigen Organisatoren gehören noch Jürgen Meier (2. Vorsitzender) und Annelore Tinnefeld (Kassiererin) dem Vorstand an. Alle vier sind auf der letzten Jahreshauptversammlung des eingetragenen und gemeinnützigen Vereins wiedergewählt worden und daher bis zum Jahr 2021 in Amt und Würden.

Aus Anlass des 10jährigen hat sich der Vorstand was ganz Besonderes einfallen lassen. „Wir wollen uns bei unseren mittlerweile 135 Mitgliedern, davon viele die bereits seit Jahren mit uns reisen, mit einer tollen Reise bedanken.“ freut sich Pfeiffer und Neumann schon auf die Jubiläumsreise. Vom 27. bis zum 30. März heißt es: Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin! Ein super Programm erwartet die Mitreisenden. Stadtrundgang durch die Hackesche-Höfe im jüdischen Viertel, Besuch der James-Simon-Galerie. Führung im Berliner Dom, Besuch des Reichstages mit Rundgang durch die Kuppel und eine Führung im KaDeWe. Abends steht ein Besuch im Friedrichstadtpalast an. Höhepunkt ist der „Berliner Abend“ im Lokal „Zur Kneipe".

Mit der MS Princess unterwegs

Während die Fahrt nach Berlin nur für Mitglieder und bereits ausgebucht ist, bietet der Verein natürlich noch weitere tolle Angebote an. Zum Beispiel die Schiffsreise von Wolfsburg nach Bremerhaven, für diese Reise sind noch freie Plätze vorhanden. Die Anreise nach Wolfsburg erfolgt per Bustransfer, wo ein Besuch der Autostadt auf dem Programm steht. Danach geht es an Bord der MS Princess. Auf dem Mittellandkanal führt der Weg über Hannover zur Schachtschleuse nach Minden. Der Weser folgend fährt die MS Princess über Nienburg nach Bremen und Bremerhaven. Der Bus bringt die Reisegruppe dann zurück nach Mülheim an der Ruhr. Termin ist vom 24.10 – 29.10.2020.

Alle Reisen des Vereins finden in einem modernen Reisebus mit eigener Bordküche statt. „Die Leute fühlen sich einfach wohler im Bus und haben ein gutes Sicherheitsgefühl.“ erläutert Neumann die Strategie mit Bus und Schiff unterwegs zu sein.

Eine „märchenhafte“ Reise steht vom 20.4. bis zum 23.4.2020 auf dem Programm. Unter dem Motto „Auf den Spuren der Gebrüder Grimm“ geht‘s durchs Lahntal. Biedenkopf, Marburg, Limburg und zurück über Bonn heißen die Stationen. In Marburg und Limburg stehen „Märchenrundfahrten“ mit einheimischen Führer auf dem Programm. In Bonn wird das Haus der deutschen Geschichte besucht. Interessenten können sich mit dem Verein in Verbindung setzen.

Eine Flussfahrt die ist lustig, so lautet das Motto zur Schiffsreise Berlin – Stettin – Stralsund. Vom 27.8. bis zum 3.9.20. Die Anreise nach Berlin erfolgt im Bus. In Berlin-Tegel geht es wieder auf die MS Princess und es heißt Leinen los. Dank der besonderen Maße des Schiffs, kann die Princess auch viele der kleineren Flüsse und Kanäle befahren. Ganz egal ob man an der einladenden Bar, in der Lounge oder im gemütlichen Restaurant Platz nimmt, Sie werden sich an Bord dieses Schiffs schnell wie zu Hause fühlen.



Treffen alle vier Wochen



Die Mitglieder treffen sich alle vier Wochen zu einem Erfahrungsaustausch, nettem Plausch und zur Besprechung von den nächsten Reisen. Die Treffen finden statt im Vereinsheim des VfB Speldorf, auf der Saarner Straße 326. Neue Interessierte sind herzlich willkommen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Das Motto des Stammtisches: Von Reisen erzählen, gemeinsam planen und verreisen, Tipps für das Reisen und in geselliger Gemeinschaft verreisen.

Für die Kultur sorgen nicht nur die Reisen und Besichtigungen an den Haltepunkten. Nein, auch andere kulturelle Dinge findet der Interessierte im Verein. Zum Beispiel das Jahresmotto 2020: "Froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt man hat die Mittel" frei nach Wilhelm Busch (*15. April 1832 / + 09. Januar 1908)

Info

Wer mehr und nähere Auskünfte zum Verein „Kultur & Reisen“ haben möchte findet die unter www.kulturundreisen-mh.de oder ruft an beim Geschäftsführer Armin Neumann unter 0208-3779136