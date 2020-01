Fidelio und Zauberflöte.

Das sind zwei Opern,

die nach dem Willen ihrer Komponisten Beethoven und Mozart

in zwei Aufzügen aufgeführt werden sollen.

Also nicht gleichzeitig jede in einem separatem Aufzug,

sondern jede für sich in zwei Aufzügen.

Bei zeitgleicher Aufführung also in vier Aufzügen.

Dabei ist es schon eine arge Herausforderung,

eine einzige Oper in zwei Aufzügen unterzubringen.

Bedenken Sie, wie eng es darin ist! (siehe Bild)

Mozart und Beethoven hatten dabei in die Zukunft geplant.

Zu ihrer Zeit waren Aufzüge überhaupt noch nicht erfunden.

Ausnahme: Der Bühnenaufzug.

Später auch Akt genannt.