Dezember - Vorschau:

Es war viel Christo dieses Jahr.

Warum also nicht auch und gerade an Weihnachten dessen gedenken

und den Christbaum, wie man den Weihnachtsbaum früher einmal zurecht nannte,

in der Art des Verpackungsartisten und seiner stets mit zu nennenden Frau

als

CHRIST-O-BAUM

in den eigenen vier Wänden SOWIE OUTDOOR aufstellen?!

GEHET HIN UND TUT DESGLEICHEN