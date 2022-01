Die knapp hundert Seiten sind dicht gefüllt mit sehr interessanten textlichen und bildlichen Details zur älteren und jüngeren Geschichte Saarns. Man liest es mit besonderer Freude und Anteilnahme, weil fast durchgängig das persönliche Erleben der Autoren geschildert wird. Mit Sicherheit erfährt man hier auch bisher Unbekanntes und staunt z.B. über die erste Mülheimer Pferderennbahn in Flussnähe gegenüber dem Kahlenberg. Eine herrliche Darstellung der Saarner Großkirmes, die eben auch darstellt, warum diese Kirmes nach Saarn gehört, Erinnerungen an das Saarner Kino, ehemals bekannte Gaststätten wie „Scharfes Eck“, Wildpferdedenkmal, Baden in der Ruhr, Ssinter Mätes und der Kaiser Haile Selassi I., alles Schlag auf Schlag! U.n.v.m.

Auch die Mundart kommt nicht zu kurz. Es wird bereits auf dem Innendeckel auf die beiden von F. Firla digitalisierten Textsammlungen aus den Handschriften des Saarners Wemm Beekes hingewiesen und ihm später auch noch eine volle Seite gewidmet.

Zum Preis von 5 € kann man das Heft bei folgenden Stellen erwerben:

- Buchhandlung Hilberath & Lange, Düsseldorfer Str. 111

- Radsport Pütz, Düsseldorfer Str. 66

- Reitsport Bellscheidt, Langenfeldstr. 7

Darüber hinaus:

- Tourist-Info, Schollenstr.

- Buchhandlung Fehst, Löhberg