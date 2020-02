Von Mitte März bis zu den Sommerferien tourt die Ausbildungsoffensive Ruhrgebiet 2020 bereits zum vierten Mal durch das Revier. Mit dem außergewöhnlichen Talkshow-Format machen die teilnehmenden Unternehmen Deichmann, thyssenkrupp, Evonik Industries, Stadt Essen, die FOM Hochschule für Oekonomie & Management und die opta data Gruppe Station an insgesamt 16 weiterführenden Schulen im Ruhrgebiet. Ziel der Initiative ist es, Schüler für das Thema Ausbildung und vorzeitige Berufsorientierung zu sensibilisieren.



Im Fokus der Talk-Tournee stehen dabei nicht die Ausbilder oder Personalleiter der jeweiligen Unternehmen, sondern deren Azubis und dual Studierende selbst. Diese berichten in einer lockeren Talkrunde über ihre Erfahrungen im Bewerbungsverlauf und späteren Berufsalltag. Authentisch und offen soll so in einer 45-minütigen Talkrunde Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden. Im Anschluss an den Talk können die Schüler an den Infotischen der Unternehmen erste berufliche Kontakte mit ihren künftigen Ausbildern und Personalleitern knüpfen sowie weitere Fragen stellen.

Das ungewöhnliche Konzept zur Berufsberatung hat sich seit 2017 an den Schulen im Ruhrgebiet bereits stark etabliert. Im letzten Jahr erreichte die Ruhrgebiets-Tour bei ihrer dritten Auflage rund 1.600 potenzielle Bewerberinnen und Bewerber.

Die Ausbildungsoffensive Ruhrgebiet besteht aus zwei Touren, bei denen jeweils acht Schulen besucht werden. Eine richtet sich an Schüler der Sekundarstufe I in Haupt-, Gesamt- und Realschulen. Die zweite Tour (Sekundarstufe II) ist für die Oberstufen an Gymnasien und Gesamtschulen konzipiert.

Interessierte Haupt-, Gesamt- und Realschulen sowie Gymnasien aus dem gesamten Ruhrgebiet können sich ab sofort für einen Tour-Termin im Zeitraum von Mitte März bis Ende Juni über das Bewerbungsportal unter www.ausbildungsoffensive-ruhrgebiet.de oder telefonisch beim Projektbüro unter 0201/7492324 bewerben.