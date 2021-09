Wer meine Beiträge beobachtet, könnte zu dem Schluss kommen, das Gute liege gar nicht so fern, sondern in der Schweiz. So ist es auch. Dabei kann ich Schweizerdeutsch noch nicht einmal richtig aussprechen. Weil ich mich aber mit allen deutschen Dialekten befasst habe, auch mit dem Alemannischen, kennt man sich da ja ein wenig aus.

Und das hat Vorteile, die bis ins Kulinarische hineinreichen. Beispielsweise sind die Rezepte für den Berner Sennenhund, Entschuldigung, Berner Hefezopf so zahlreich wie die chinesische Schweizer Messer.

Wer aber imstande ist, das bisher nirgendwo übersetzte Rezept der Berner Großmutter von Verena Blum-Bruni zu entziffern, der hat einen lukullischen Schatz gehoben und bei Umsetzung in duftende Backwirklichkeit einen längst verloren geglaubten Sonntagsfrühstücksgeschmack auf der Zunge, der gleich wie die Wahl heute Abend ausgeht, nicht nur die Gegenwart verzaubert, sondern auch die Zukunft in rosigeres Licht taucht.

Unser erster Versuch ist wie man dem Bild ansehen mag, optisch noch nicht so ganz gelungen; das liegt aber daran, dass die Autorin davon ausgeht, dass man das Flechten mit zwei „Würmli“ perfekt beherrscht.

Wir mussten erfahren, dass das nicht der Fall ist und uns erst nachdem die Zöpfe im Backofen waren anhand eines Videos schlau machen.

Deshalb bitte zuerst hier schauen:

https://www.youtube.com/watch?v=5nqHbAfrI44



Verena Blum-Bruni: Familienrezept für authentische Berner Zöpfe



nach ihrer Großmutter (1892- 1980) aus Bern

Hier die literarisch entschlackte Herstellungsbeschreibung in unserem Deutsch:

Zutaten

1 Hefewürfel 20 g, nicht Bio

2-3 Teelöffel Salz

100 -120 g Butter, keine Margarine

6 dl Milch

1 kg Semmelmehl oder Zopfmehl (Weizenmehl mit Dinkel). Geht auch nur mit Weizenmehl

1 Eigelb

Zubereitung

- Milch mit Butter erwärmen auf Körpertemperatur

- Hefewürfel mit Salz auflösen und in die Milch mit Butter gießen

- Dazu dann das ganze Mehl

- 1 - 2 Minuten langsam, dann 2 Minuten schnell kneten

- Schüssel mit feuhtem Küchentuch abdecken

- Etwa 30 Minuten gehen lassen, bis sich Tuch hebt

hochgeladen von Franz B. Firla

- Teig in zwei Stücke schneiden für 1 Zopf, 4 Stücke für 2 Zöpfe

- Aus den Stücken Stangen formen, an den Enden dünner

- Je zwei Stangen über Kreuz legen und flechten

- Das Backblech mit Papier belegen

- Zöpfe drauf und mit Eigelb bestreichen

hochgeladen von Franz B. Firla

- Das Blech in das untere Drittel vom kalten Ofen schieben

- Etwa 30 Minuten mit Umluft bei 220 Grad backen

- Danach etwa 20 Minuten bei 180 Grad,

- Bräunung beobachten!

- Zöpfe vom Blech nehmen

- Auf ein Gitter zum Abkühlen legen

hochgeladen von Franz B. Firla

Es möge gelingen!