Jan

Die Gabi meint, gestern hätte se für dich fast die Feuerwehr, äh, den Notwehrarzt angerufen?

Hinnerk

Ja, den Notarzt, Mann, ich war sowat von fährtich…

Jan

Wat hattesse denn?

Hinnerk

Kopfschmerzen als hättesse Schraubzwingen am Schädel un alles un so…

Jan

Wie un so?

Hinnerk

Ja Pudding inne Arme un Lust für nicks…

Jan

Un wat hasse gemacht?

Hinnerk

Ers mal en Schnaps un den Ofen volle Pulle…

Jan

Un?

Hinnerk

Et wuad nich besser…

Jan

Un dann?

Hinnerk

Ja, un da laach ich da…

Jan

Und dein Frau, die Gabi?

Hinnerk

Die konnte ich noch so gerade mit schwacher Stimme rufen…

Jan

Und da hasse ihr gesacht, se soll den Notarzt rufen. Un wat sachtese da?

Hinnerk

„Guck ma auf dat Außen-Thermometer!“ sachte se

Jan

Un hasse?

Hinnerk

Nä, ich laach ja aufe Couch un hab nach Luft gerungen, ich hab mühsam noch rausgebracht: Guck du doch mal!

Jan

Un?

Hinnerk

„Hab ich gerade“, sachtese, „et is 15 Grad! Zieh mal deine drei Pullovers aus, die du seit vergangene Woche anhass, nimm die Kappe ab un dreh die Heizung runter. Dann krisse auch wieder Spass am Leben.“