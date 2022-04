Lernende und Lehrende der Realschule an der Mellinghofer Straße haben sich jetzt im Rahmen von Unterrichtsprojekten in der siebten und in der zehnten Klasse mit den Themen Hunger und Umweltzerstörung beschäftigt.

Am Ende ihres Lernprojektes hatten sie nicht nur vielen Einsichten und Zahlen, Daten und Fakten gesammelt. Sie kamen auch zu dem Ergebnis, dass sie, frei nach dem Motto: 'Global denken und lokal handeln!' selbst etwas tun wollten, um den Kampf gegen den Hunger und den Kampf gegen die Zerstörung von Umwelt und Natur zu unterstützen. Eine spontan initiierte Spendenaktion erbrachte jetzt innerhalb der Schulgemeinschaft einen Gesamtbetrag von 1050 Euro. Das Geld wird je zur Hälfte der Mülheimer Tafel beim Diakoniewerk Arbeit und Kultur an der Georgstraße und der internationalen Natur- und Tierschutzorganisation WWF zugute kommen.

