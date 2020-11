Passend zur Adventszeit gibt es ab kommendem Dienstag, 24. November, auf dem Wochenmarkt in der Schloßstraße Weihnachtsbäume zu kaufen. Am Stand von "Blumen Meul" können die Mülheimer bis Weihnachten an allen Markttagen, dienstags, donnerstags, freitags und samstags, die Tanne ihrer Wahl kaufen. Neben Fleisch- und Wurstwaren, Schlesische Spezialitäten, Obst und Gemüse, Fisch, Brot und Gebäck nimmt seit einiger Zeit auch der "Nussmann" Swier Strobos donnerstags am Wochenmarkt teil und verkauft Nüsse und Trockenfrüchte. Der Wochenmarkt in Mülheim an der Ruhr ist an den genannten Tagen von 8 Uhr bis 14 Uhr in der Fußgängerzone zu finden.

Weitere Informationen zum Wochenmarkt erteilt Martin Rosmiarek unter der Rufnummer 0160-92620559.