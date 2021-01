Die SPD Mülheim trauert um ihren "Freund und Genossen, Klaus Thoer, der plötzlich und unerwartet im Alter von 66 Jahren verstarb."

Über vier Jahrzehnte hinweg hielt Klaus Thoer seiner SPD, in die er 1977 eingetreten war, die Treue. Yvonne Hartig, Geschäftsführerin der SPD Essen und Mülheim, sagt: "Er gehörte nicht zu den Menschen, die sich in die erste Reihe drängen, sondern zu denen, die sich unermüdlich für ihre Überzeugung einsetzen und im Hintergrund die Arbeit machen."

Seit 1997 war Klaus Thoer Mitglied im Vorstand des SPD-Ortsvereins Saarn-Selbeck-Mintard. Zwei Jahre später übernahm er das Amt des Kassierers, welches er bis zu seinem Tode fast 30 Jahre inne hatte. Seit 2011 war er zudem Schatzmeister des Unterbezirks Mülheim an der Ruhr und sorgte mit seiner Integrität und Sorgfalt für Stabilität, auch in turbulenten Zeiten.

"Und auch in Wahlkampfzeiten konnte die Mülheimer Sozialdemokratie auf Klaus Thoer zählen, ob als langjährig erprobter Wahlkampfleiter im Ortsverein oder Hüter über die Finanzen im Unterbezirk. Die Mülheimer Sozialdemokrat*innen verabschieden sich in tiefer Trauer, aber auch mit großer Dankbarkeit von einem treuen Genossen und lieben Freund. Wir werden ihn schmerzlich vermissen. Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl sind bei seiner Familie". so Hartig