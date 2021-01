Die MEG holt die Weihnachtsbäume bereits nach dem Dreikönigstag ab. Das bedeutet, dass die Bäume bis zum kommenden Mittwoch, 13. Januar, am Tag der wöchentlichen Leerung der Restabfalltonne (Grüne Tonne) abgefahren werden. Allerdings können nur Bäume ohne künstlichen Baumschmuck und ohne Ballen mitgenommen werden, da diese Materialien nicht kompostierbar sind. Die Bürger werden gebeten, den Baum zur Abfuhr direkt an den Fahrbahnrand zu legen. Für Rückfragen steht der Bürgerservice der MEG unter Tel. 0208/996600 oder per Email buergerservice@mheg.de zur Verfügung.